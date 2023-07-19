Münbiç halkından PKK’ya isyan

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Münbiç'te esnaf, örgütün sivilleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma ve hukuksuz tutuklama uygulamalarını protesto etmek için kepenk kapattı. Münbiç halkı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına ilçe merkezindeki esnafın tamamına yakını karşılık verdi.Münbiçli esnaf, daha önceki yıllarda da kepenk kapatarak örgütün bölge halkına karşı uyguladığı eylemleri protesto etmişti. Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG, dayatmalarıyla sivil halkı canından bezdiriyor. PKK/YPG'nin, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma ve hukuksuz tutuklama uygulamalarına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenleri, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 bin unsuru saflarına kattı. Eğitimlerini tamamlayan unsurların yanı sıra askeri araçların da katılımıyla geçit töreni yapıldı. SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.