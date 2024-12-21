Münbiç’te hasret bitti

Münbiç'in PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından insanlar arasındaki mayınlar ve dikenli teller de kalktı. Yıllardır Esad Rejimi Bölgesi, Fırat Kalkanı Bölgesi ve örgütün kontrolündeki Münbiç'te yaşayan aileler bir araya gelerek hasret giderdi. Münbiç'te yaşayan Akıl Akraş (72), 8 yıl sonra Cerablus'ta yaşayan dostu İsmail Veyso ile buluştu. Halep'te yaşayan 82 yaşındaki Casim Veyso da yıllar sonra kardeşi İsmail Veyso ile bir araya geldi. Vatandaşlar, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek teşekkür ettiler.SURİYE