Münbiç’te terör saldırısı: Bomba yüklü araç infilak etti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.