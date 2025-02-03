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Giriş Tarihi: 3.2.2025 10:31

Münbiç’te terör saldırısı: Bomba yüklü araç infilak etti

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmış Münbiç ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Terör eylemi sonrası en az 15 sivil yaşamını yitirdi.

AA
Münbiç’te terör saldırısı: Bomba yüklü araç infilak etti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

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Münbiç’te terör saldırısı: Bomba yüklü araç infilak etti
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