NASA, Europa’da hayat belirtileri arayacak

NASA'nın, Space X'e ait Falcon Heavy roketiyle Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattığı uzay aracı, Europa'nın yer kabuğunun altında, donmuş bir okyanusun varlığı ve burada yaşama dair izler barındırıp barındırmadığını araştıracak.

Uzay ajansının paylaştığı bilgilere göre, Europa Clipper isimli aracın Jüpiteri'n yörüngesine girmesi 2030 yılının nisan ayında gerçekleşecek.

Europa Clipper'in, 5,2 milyar dolara mal olacak proje kapsamında, Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak.

Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa'nın, Dünya'nın uydusuyla aynı büyüklükte olduğu, bununla birlikte, dünyadaki okyanusların toplamının iki katı su içeren bir yeraltı okyanusunu barındırdığına inanılıyor.