NASA’dan korkutan açıklama! Dünya’ya çarpma ihtimalinin yükseldi

NASA, geçen yıl tespit edilen gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığıyla ilgili yaptığı yeni ölçümleme raporunu paylaştı.

Rapordaki son verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin 7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3,1'e yükseldiği ifade edildi.

Çapının yaklaşık 54 metre olduğu tahmin edilen gök cisminin, insan medeniyetini sona erdirmek için çok küçük olduğu aktarılan raporda, ancak büyük bir şehri "yok edebileceği" ve çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği öngörüsüne yer verildi.

Öte yandan bilim insanları, asteroidin dünyayı ıskalama olasılığının hala yüzde 96,9 olduğunu, yeni ölçümlerde bu dünyaya çarpma riskinin sıfırlanabileceğini belirtiyor.