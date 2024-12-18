Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri NASA’dan kötü haber: Mahsur kalma süreleri uzadı
Giriş Tarihi: 18.12.2024 13:01

NASA’dan kötü haber: Mahsur kalma süreleri uzadı

Aylar önce İki astronot Boeing mekiğiyle uzaya fırlatılmıştı. Aracın arızalanması üzerine uzay istasyonunda mahsur kalmışlardı. Daha önce kurtarılmaları için yapılan planlar çeşitli nedenlerle iptal edilmişti. NASA yine mağdurların dönüşünü ertelediğini duyurdu.

AA
NASA’dan kötü haber: Mahsur kalma süreleri uzadı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşemeyeceği ifade edildi.

Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu martta dönmeleri halinde 10 ay sürmüş olacak.

ASTRONOTLARIN TALİHSİZ UZAY MACERASI

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü birkaç kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı.

NASA, daha sonra Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
NASA’dan kötü haber: Mahsur kalma süreleri uzadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA