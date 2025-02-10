NASA’dan kritik uyarı: Göktaşı geliyor

Yakın zamanda keşfedilen ve Dünya'ya yaklaşan göktaşının 2032'de gezegenimize çarpma ihtimali iki katına çıktı. Euronews'te yer alan habere göre, NASA'nın 2024 YR4 adı verilen asteroide yönelik yeni gözlemleri, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 2.3 olarak yeniden belirlenmesine yol açtı. Uzay ajansı daha önce bu riski yaklaşık yüzde 1 olarak belirlemişti. Çapının 90 metreye kadar olduğu tahmin edilen asteroit Dünya'ya çarparsa ciddi hasara yol açabilir. Risk halen epey düşük olsa da bilim insanları asteroidin yörüngesini yakından izlemeye devam ediyor.