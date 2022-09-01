NATO sildiği 30 Ağustos gönderisini yeniden paylaştı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti. Bugün LANDCOM hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Birliktelik mesajının yer aldığı gönderide, "LANDCOM, Salı günü Müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. Ve ittifakımıza katkılarından dolayı 30 müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadeleri kullanıldı.