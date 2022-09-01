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Haberler Galeri 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan'ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:40

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan'ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

NATO'nun Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan sert tepki göstermişti. Yunan tarafından gelen tepkiler çok fazla olunca NATO, söz konusu Türkiye paylaşımını sildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), geçtiğimiz gün Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını sosyal medya hesabından kutlamıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

Paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun. Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılı. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti.

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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

Söz konusu paylaşım ise Yunanistan'ın çıldırtmıştı. Yunan basınında yer alan haberlerde yapılan eyleme "Bomba" sıfatı yakştırılmıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

Aynı zamanda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirmişti.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

Bunun yanı sıra Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

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