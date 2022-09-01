30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), geçtiğimiz gün Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını sosyal medya hesabından kutlamıştı. Paylaşımda, 'Zafer bayramınız kutlu olsun. Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılı. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız' ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu paylaşım ise Yunanistan'ın çıldırtmıştı. Yunan basınında yer alan haberlerde yapılan eyleme 'Bomba' sıfatı yakştırılmıştı. Aynı zamanda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti. Bunun yanı sıra Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti. Yunanistan tarafından tepkiler çok fazla olunca, dün akşam LANDCOM, sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi sildi. Ancak aslında LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları yayımlıyor. Nitekim 25 Mart'ta da Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı.