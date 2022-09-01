30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Yunanistan’ı çıldırtmıştı! NATO Türkiye paylaşımını sildi

Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:40

NATO'nun Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan sert tepki göstermişti. Yunan tarafından gelen tepkiler çok fazla olunca NATO, söz konusu Türkiye paylaşımını sildi.