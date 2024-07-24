Nepal’de yolcu uçağı yere çakıldı! Korkunç kaza kamerada

Nepal'in başkenti Katmandu'da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan 2'si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları'na ait bir uçak, kısa süre sonra düştü.
Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, uçağın yere çakılmasıyla birlikte alev topuna döndüğü görüldü.
Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri ise Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen bulunduğunu aktardı.
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.