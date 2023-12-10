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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı: Soykırıma çifte teşekkür

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’ndeki ateşkes tasarısını veto eden ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların devamı için acil durum yetkisini kullanarak İsrail’e ‘önemli miktarda mühimmat’ sağlayan ABD Başkanı Biden’a içten teşekkür etti

Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı: Soykırıma çifte teşekkür
İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan en büyük destekçisi ABD'ye teşekkür geldi. Netanyahu, Gazze'deki saldırıların devamı için "önemli miktarda mühimmat" sağladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Gazze Şeridi'nde ateşkes" tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti. İsrail ordusu, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Biden, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak önceki gün İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti. Satışın ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kongre'nin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi. "Acil durum" gerekçesiyle satışın, kongrenin onayından geçmesine gerek olmayacak. ABD'nin BMGK'da "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı doğru tutumu çok takdir ediyorum" dedi.
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Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı: Soykırıma çifte teşekkür
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