Netanyahu için çember daralıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu olarak hakkında tutuklanma kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik baskılar artıyor. İsrail basınına göre Gazze Kasabı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik giderek büyüyor. Trump, İsrail'e uğramadan Körfez ülkeleri turuna çıktı. ABD yönetimi İsrail hükümetini pas geçerek Hamas ve Husilerle çeşitli anlaşmalara vardı. Bunlara ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Samuel Werberg, Trump'ın Suudi Arabistan ve bölge ziyaretinde Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda bölgesel işbirliğinin gündemde olacağını belirtti. Buna karşılık İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Trump'a İsrail ile koordine etmeden adımlar attığı gerekçesiyle, "Kasabanın tek şerifi o (Trump) değil" diyerek tepki gösterdi.

KOLTUK İÇİN KATLİAM

Washington-Tel Aviv hattında ipler koparken İsrail iç kamuoyunda da Netanyahu'ya baskılar artıyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri bir kez daha sokaklara döküldü. Rehine yakanları önceki gün serbest bırakılan ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'e atıf yaparak "Demek ki rehineler sağ salim kurtarılabiliyor" diyerek Netanyahu'nun Gazze saldırılarını sürdürmesini protesto etti. Koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin de Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınmasına yönelik operasyonlar başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" tehdidinde bulunduğu belirtildi. Netanyahu ise kendi koltuğunu korumak için Gazze'ye tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini açıkladı.

KITLIK NESİLLERİ ETKİLEYECEK

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde büyük bir kıtlık yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre yaşanan kıtlık Filistinli çocukları ömürleri boyunca etkileyecek. DSÖ ise durumun böyle devam etmesi halinde 71 bin çocuğun gelecek 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

TEL AVİV'DE TÜRKİYE PANİĞİ

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin F-35 teslim etme ihtimaline işaret edildi. Netanyahu'nun kapalı oturumda ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalini gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği kaydedildi.