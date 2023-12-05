Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak

İsrail, Gazze'de sistematik bir soykırım yürütüyor. Özellikle Batı dünyasının sessizliğinden güç alan İsrail, eşine az rastlanır bir vahşet örneği sergiliyor. Türkiye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması için büyük bir gayret sarf ediyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulamayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı.Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, 1992-1995 arasında Bosna'da gerçekleşen katliamların bir numaralı sorumlusuydu. 2001'de tutuklandı. Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde müebbetle yargılandı. Bosna Kasabı olarak bilinen Miloseviç, 11 Mart 2006'da hücresinde ölü bulundu.Bosna'daki katliamın önemli kişilerinden biri olan Ratko Mladiç de, Srebrenitsa'da gerçekleşen katliamdan dolayı UCM'de görülen davada ömür boyu hapse mahkûm edildi. Vujadin Popoviç de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler arasında. Sırp bir albay olan ve Bosna savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği kesinleşen Ljubisa Beara da Srebrenitsa davasından ömür boyu hapse mahkûm edildi.Radovan Karadziç de 1995'te 8 binden fazla Müslüman'ın Srebrenitsa'da öldürülmesine yönelik yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine Lahey'de, insanlığa karşı suç işledikleri ve soykırım yaptıkları gerekçesiyle Radislav Kristiç 35, Vidoje Blagojeviç 15, Drago Nikoliç 35, Ljubomir Borovcanin 17, Vinko Pandureviç 13, Radivoje Miletiç 19, Milan Gvero 5 yıl hapse mahkûm edildiler.Bosna'dakikurbanların yakınları tarafından 2007'de açılan davada, Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında BM bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu buldu.UCM'NIN Ukrayna meselesinde 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, devlet başkanı düzeyinde yakalama kararı talep etmesine karşın, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına karşın halen bir yakalama kararı çıkarmaması çifte standardı gözler önüne seriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından kısa bir süre sonra Kiev'e giden Karim Han, sistematik bir soykırımın uygulandığı Gazze'ye gidemedi. Hatırlanacağı üzere UCM, 2 Mart 2022'de Ukrayna'daki ihlal iddialarıyla ilgili harekete geçerek 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.