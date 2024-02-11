Dünyanın gözü önünde aylardır Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail'in şimdi de zorla yerinden edilen 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası kara harekâtına tepkiler büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sivillerin Refah kentinden çıkarılmasını emretmesi sonrası gündeme gelen olası harekâta, Tel Aviv'in müttefikleri de karşı çıkıyor. Aralarından Netanyahu'nun en büyük destekçisi ABD, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda ülke 'felaket olur' uyarısında bulundu. Bu tepkiler Netanyahu'ya 'Refah vetosu' olarak yorumlandı. Uluslararası kuruluşlar Gazze'de gidilecek güvenli yer kalmadığı uyarısı yaparken zor şartlar altında yaşamaya çalışan yüzbinlerce Filistinli ise ne yapacağını bilmiyor. Öte yandan İsrail olası kara harekâtı öncesi Refah kentini havadan bombalamaya devam ediyor.ABD Başkanı Joe Biden, telefonla görüştüğü Netanyahu'ya, sivilleri korumaya yönelik inandırıcı bir plan yapılmadan Refah'a saldırı düzenlenmemesi gerektiğini bildirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, saldırısı olasılığından endişe duyduğunu kaydetti.Mısır, Refah'a saldırının vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Kahire yönetiminin, harekât düzenlemesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşması'nı askıya alacağı belirtildi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, olası kara saldırısının "insani felaket" olacağı uyarısında bulundu. Baerbock, " Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" dedi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Askeri operasyonların Refah'a kadar genişletilmesi, bölgedeki 1 milyondan fazla Filistinli mültecinin hayatını ciddi şekilde tehdit edecek ve insani felaketi artıracaktır'' dedi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Refah'a olası saldırıyı, "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.Fransa'da muhalif milletvekillerinden Eric Coquerel, İsrail'in Refah'ı işgal etmesinin kalıcı bir göçe yol açacağı ve "Gazze halkının yok olması" anlamına geleceği uyarısında bulundu.Umman, İsrail'in Refah'ı işgalinin tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müdahale çağrısı yaptı.GAZZE Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinli gazeteciler, halkın aç bırakılmasına son verilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Gazeteci İslam Bedir, "Dünya üzerinde daha önce görülmemiş, çocuklar, hastalar dahil toplumun tüm kesimlerine kadar uzanan açlığa karşı yardım çağrısında bulunuyoruz. Filistinliler soykırım ve aç bırakma politikasına maruz kalıyor" dedi. Öte yandan İsrail güçlerinin 21 gündür kuşattığı Han Yunus'taki Emel Hastanesi'nde oksijensiz kalan 3 hasta hayatını kaybetti.İSRAİL, ölüm yağdırdığı Gazze'de güvenli dediği yerleri de bombaladı. Şuan Refah'a yönelik olası kara operasyonuna tepkiler artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kente sığınan yüzbinlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını söyledi. Netanyahu İsrail'in Refah'ı işgal etmemesi yönünde yapılan çağrılara yönelik, "Hiçbir koşulda Refah'a girmememizi söyleyenler, aslında savaşı kaybedin diyorlar" dediHamas: Kara saldırısı müzakereleri dinamitlerdüzey Hamaslı bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti. Yetkili, Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.