Netanyahu’yu alın rehineleri verin!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı önünde toplanan İsrailliler ateşkes çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Başbakan Netanyahu için istifa çağrısı yapıldı. Binlerce İsrailli, Hamas'a seslenerek rehinelere karşın Netanyahu'yu takas etme teklifinde bulundu. Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti, "Yakınlarımız Netanyahu'nun umurunda değil" yazılı pankartların taşınması dikkat çekti.İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridini hedef gözetmeden vuruyor. Hamas, İsrail saldırılarında 200'e yakın rehineden 20 kadarının öldüğünü duyurmuş, son olarak iki rehineyi insani nedenlerle serbest bırakmaya karar verdiğini ancak İsrail'in "onları kabul etmeyi reddettiğini" söylemişti.