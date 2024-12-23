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Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:10

New York metrosunda korkunç saldırı: Bir kadın feci şekilde can verdi

ABD’nin New York kentinde tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. Metroda uyuyan bir kadın canlı canlı ateşe verildi. Saldırganın hareketleri herkesi şaşırttı.

İHA
New York metrosunda korkunç saldırı: Bir kadın feci şekilde can verdi

ABD'nin New York kentine bağlı Brooklyn'de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verdi. Dün yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen olayda kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan ise başka bir metroda bir grup lise öğrencisinin ihbar etmesi üzerine yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kadın ve saldırgan arasında olaydan önce tartışma benzeri herhangi bir şey yaşanmadığı ve şahısların birbirini tanımadığına inanıldığı ifade edildi.

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YAKTIĞI KADINI CANLI CANLI İZLEDİ

Olay anına ait sosyal medya görüntülerinde, saldırganın vagonun önündeki bankta oturarak kadının yanmasını izlediği, daha sonra elindeki bir kıyafeti kadına doğru salladığı görüldü.

Polis Komiseri Jessica Tisch yaptığı açıklamada, yaşanan olayı bir kişinin başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri olarak nitelendirdi.

Polislerin olay sırasında istasyonun üst katında devriye gezdiğini, daha sonra duman kokusu aldıklarını ve metroya gittiklerini belirten Tisch, polislerin alevler içindeki kadını gördüklerini söyledi. Tisch, alevlerin sardığı kadına yangın söndürme tüpüyle müdahale eden polislerin, o sırada saldırganın bankta oturduğunu bilmediğini kaydetti.

New York polis memuru Joseph Gulotta, kimliği açıklanmayan saldırganın 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğini söyledi.

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New York metrosunda korkunç saldırı: Bir kadın feci şekilde can verdi
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