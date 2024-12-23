New York metrosunda facia! Kadını canlı canlı yaktı, karşısına geçip yanmasını izledi | Video
ABD'nin New York kentindeki metroda kan donduran bir vahşet yaşandı. Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat eden bir kadın, Guatemala'lı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından ateşe verilerek yakıldı. Kadını ateşe veren Sebastian Zepata isimli kişi, daha sonra kadının karşısına oturup kadının yanmasını izledi. Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. New York polisi, katilin tutuklandığını duyurdu.
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