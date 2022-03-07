New York Times: ABD ve NATO Ukrayna’ya 17 binden fazla tanksavar soktu





RUSYA SİLAH SEVKİYATINI HEDEF ALAMADI

Rus kuvvetlerinin, ülkenin diğer bölgeleriyle meşgul olmalarından dolayı mühimmat sevkiyatını hedef alamadığı kaydedilen haberde, söz konusu silah yardımının 6 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Haberde, silah yardımlarının yanı sıra, "siber misyon ekipleri" olarak bilinen ABD Siber Komutanlığına bağlı Doğu Avrupa'daki gizli üslerdeki güçlerin de Rusya'nın dijital saldırılarına ve iletişimine müdahale etme çabası içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.



RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İLERLEYİŞİ YAVAŞLATILDI

Söz konusu siber ekiplerinin ve istihbarat yetkililerinin, Rus askeri birimlerinin elektronik uydu fotoğraflarını yakalamaya çalıştığı, onları nasıl toplandıklarına dair ipuçlarından arındırarak bir veya iki saat içinde Ukrayna askeri birimlerine iletmek için yarıştığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Rus askeri konvoyuna karşı Ukrayna ordusunun Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını da başarılı şekilde kullandığına değinilerek, bütün bunların Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini etkili şekilde yavaşlattığına dikkat çekildi.