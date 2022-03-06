Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış





1 YILLIK SEVKİYAT

Habere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.