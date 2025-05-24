New York’ta düzenlenen Filistin’e destek gösterisine yeni mezun öğrenciler de katıldı

Brooklyn'de, CUNY öğrencilerinin mezuniyet töreninin yapıldığı Barclays Center önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail aleyhine slogan atarken "Özgür Filistin" sesleri yükseldi.

Mezuniyet töreninden çıkan bazı öğrencilerin keplerini Filistin bayrağıyla süslediği görülürken, bir grup yeni mezun öğrenci de Filistin bayrağı açarak göstericilere destek verdi.

İsrail bayrağı taşıyan karşıt bir protestocu, Filistin destekçisi grubun arasına girerek gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Öte yandan yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile izin vermeyen polis arasında çıkan arbede sonucu Filistin destekçisi bir gösterici gözaltına alındı.

"HALKIM BOMBALANIRKEN VE AÇLIKTAN ÖLÜRKEN MEZUNİYETİMİ NASIL KUTLAYABİLİRİM?"

Mezuniyet cübbesiyle protestoya katılan Yasin isimli Filistinli öğrenci, AA muhabirine, CUNY'ye bağlı Brooklyn College'ta eğitim aldığını ve bugün Barclays Center'daki mezuniyet törenine katıldığını belirtti.

Yasin, Gazze'de yaklaşık iki yıldır soykırım yaşandığını ve Filistin halkına onlarca yıldır "ırkçı bir vahşet uygulandığını" söyledi.

Gazze'de artık mezun verecek okul kalmadığını vurgulayan Yasin, "Halkım bombalanırken ve açlıktan ölürken mezuniyetimi nasıl kutlayabilirim?" dedi.

Brooklyn College'ta "Filistin için Adalet" isimli öğrenci derneğinin başkanı olduğunu aktaran Yasin, bugünkü törende diploma alırken Filistin bayrağını açmalarına izin vermeyen CUNY yönetimini ve Barclays Center yetkililerinin Gazze'deki soykırımın "suç ortağı" olduğunu dile getirdi.

"YAHUDİ DİNİNİN TÜM BU SUÇLARI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN UTANIYORUZ"

Filistin'e destek gösterisine katılan "Neturei Karta" isimli uluslararası Yahudi örgütünün liderlerinden Rabbi Dovid Feldman, İsrail'in, Filistin'e karşı işlediği suçları Yahudilik inancıyla birleştirmeye çalışmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Yahudi dininin tüm bu suçları meşrulaştırmak için kötüye kullanılmasından utanıyoruz." diyen Feldman, Filistin'e destek vermenin antisemitizm olarak adlandırmasının "yanıltıcı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

Siyonizm karşıtı örgütün liderlerinden Feldman, "Bu suçlar Yahudi kökenli bazı insanlar tarafından işleniyorsa bu, Yahudiler olarak bizim için utanç vericidir ancak bu, (söz konusu suçları) eleştireni hiçbir şekilde antisemitik yapmaz." diye konuştu.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden iki görevlinin uğradığı silahlı saldırıyı değerlendiren Feldman, "Filistin'in ezilen halkı ve dürüst Yahudi halkı için, ister Brooklyn'de ister başka bir yerde güvenlik ve emniyet görmek istiyorsak, olup biten her şeyi yeniden gözden geçirmeliyiz." dedi.

Feldman, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu bitmeyen kan dökme döngüsünü körükleyen şey İsrail'in devam eden suçlarıdır. Herkes daha iyi bir gelecek görmek istiyor. Tüm bunlara sebep olan şeyi temelinden engellememiz gerekiyor. Ben (bir Yahudi olarak) Filistinli Araplardan veya Müslümanlardan hiçbir zaman korkmadım. Bugün de korkmuyorum."