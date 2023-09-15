New York’ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğinde

GÖZLER TÜRKİYE'DE

"Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" tezleriyle bir referans lider olan Başkan Erdoğan, dünya sorunlarına girişimci ve insani dış politika anlayışıyla yaklaşarak arabuluculukta bir marka haline geldi. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü "lider diplomasisi" ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan kıtlık tehlikesini BM ile bertaraf eden Türkiye, son dönemde Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin yeniden hayata geçmesi için önemli diplomatik hamleler gerçekleştirdi. Dünyanın yakın merceğinde olan "tahıl koridoru" konusunun görüşmelerin gündeminde olacağı kaydediliyor. Öte yandan Türkiye'nin talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlaması hususunun yanlış olduğunun altı çizilecek.