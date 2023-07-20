Nostradamus 500 yıl önce sıcağı bildi

Dünyanın dört bir yanında aşırı sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede etkili olan aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. İtalya'da belirli işlerde çalışanlar sıcaklığın 35 derecenin üstüne çıkması halinde işe gitmeme hakkına sahip olacak. Almanya'da ise sıcak nedeniyle siesta uygulaması tartışılıyor. Fransa'da yaklaşık 500 yıl önce yazdığı Les Proheties isimli kitabıyla tanınan ve birçok isabetli tahminde bulunan Nostradamus'un yıllar öncesinde 2023'te Avrupa'daki aşırı sıcaklar olacağını bildiği tespit edildi.