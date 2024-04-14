Notre Dame Katedrali eski haline kavuşuyor

2019'daki yangından önce her sene yaklaşık 14 milyon turisti ağırlayan Paris'in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları 5 yıldır devam ediyor. Temeli 1163'te atılan ve tamamlanması 3 asır süren katedralin yangından sonra başlatılan restorasyonunun bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor. Fransa'da en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan olan katedralin 8 Aralık'ta kapılarını yeniden ziyarete açması öngörülüyor.Katedralin gözdesi 96 metrelik kulenin iskeletini oluşturan yaklaşık 1000 parça ahşap, Lorraine vilayetindeki atölyede marangozlar tarafından yapıldı. Ardından kulenin iskeleti yapboz misali tarihi katedralin üzerine monte edildi ve kurşunla kaplandı. Yeni kulenin ağırlığı 600 ton oldu. Katedraldeki yangından etkilenen orgun yaklaşık 8 bin borusunun temizliği ise devam ediyor. Bu enstrüman, ülkedeki en büyük iki orgdan biri olma özelliğini taşıyor. Ciddi ilerlemeler kaydedilen restorasyon çalışmaları kapsamında katedralin nefinin ve korusunun ahşap iskeletleri tamamlandı. Yapının iç kısmındaki temizliğin yanı sıra çökmüş tonoz ve duvarların restorasyon çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Katedralin Gotik tarzının önemli unsurlarından olan vitray pencereler de temizlendi. Katedral, 2019'da büyük ölçüde hasar gören ahşap vaaz kürsüsüne tekrar kavuştu.