Nükleer tesislere füze yağmuru

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ateşi her geçen gün büyüyor. İran ve İsrail daha şiddetli saldırılar düzenleyeceklerini açıklarken, artık nükleer tesisler de hedefte. İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki Natanz nükleer tesisleri dün sabah saldırıya uğradı. İsrail, tesislerde hasara neden olan saldırıyı ABD'nin gerçekleştirdiğini savundu. Tahran'ın bu saldırıya misillemesi ise akşam saatlerinde geldi. İran ordusu, İsrail'nin nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona kentine 6 dalga halinde füze saldırıları düzenledi. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, füzeler karşısında etkisiz kaldı.

51 KİŞİ YARALANDI

Dimona bölgesinde büyük hasara neden olan saldırıda 51 kişinin yaralandığı belirtilirken, can kaybı hakkında bilgi verilmedi. Siyonist İsrail ordusunun yayınladığı fotoğraflar da bölgedeki yıkımı gözler önüne serdi. Bu arada İran füzeleri İsrail'in Arad kentini de hedef aldı. 9 binada büyük hasara yol açan şiddetli saldırıda, 7'si ağır 64 kişinin yaralandığı açıklandı. Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, zor bir gece yaşadıklarını söyledi.

SİYONİSTLER HAYRETE DÜŞECEK

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail'e tehditleri tekrarladı: "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve siyonist komutanları hayrete düşürecek İşgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak." iran Devlet Televizyonu da saldırıların daha da yoğunlaşacağını belirtti. Dimona kenti, İsrail'in nükleer çalışmaları için kritik öneme sahip. Kent, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Dimona'daki saldırıda nükleer tesislerde herhangi bir hasar oluştuğuna dair kendilerine bir bilgi verilmediğini bildirdi. Tesislerde radyasyon sızıntısı da tespit edilmedi. Suudi Arabistan ise İran'ın Riyad Büyükelçiliği'ndeki 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

FÜZELERİN 3'TE 1'İ İSRAİL'E

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın son iki günde İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının İran semalarındaki yoğun bulutlu havadan kaynaklandığını ileri sürdü. Hava şartlarının ABD-İsrail gözetleme dronlarının görüş açısını kısıtladığını ve bunun da İran'a daha güvenli şekilde füze ateşleme kabiliyeti sağladığı kaydedildi. KAN'ın haberinde, bugüne kadar İran'ın dron ve füzelerinin yaklaşık üçte birinin İsrail'e, geri kalanın ise Körfez ülkelerine ateşlendiği aktarıldı.