NYT: ABD’den Venezuela’ya casus ve asker baskısı

Habere göre Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun alıkonulmasından sadece birkaç dakika sonra Delcy Rodriguez ile telefonda görüştü. Görüşmede Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunan bir tutum sergilerken aynı zamanda uzlaşmaya açık mesajlar verdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e yönelik dikkat çekici taleplerde bulunduğu iddia edildi. The New York Times 'ın (NYT) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , 5 Ocak'ta Kongre'de yapılan gizli oturumda Venezuela dosyasına ilişkin önemli detayları paylaştı.

CASUS VE ASKERLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ İSTENDİ

Rubio'nun, Rodriguez'den Çin, Rusya, Küba ve İran'dan gelen casusların ve askeri personelin Venezuela'dan çıkarılmasını talep ettiği belirtildi. ABD tarafının, bazı yabancı diplomatların ülkede kalmasına ise izin verilebileceğini ifade ettiği kaydedildi.

PETROL TİCARETİ MASADA

Görüşmede Rubio'nun ayrıca, ABD ile Venezuela arasında petrol ticaretinin yeniden başlatılmasını istediği ve geçici yönetimin Washington'a karşı düşmanca bir tutum içinde olmamasını beklediklerini dile getirdiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtlamıştı.