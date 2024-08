Ölümcül çocuk felci kâbusu

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamda 40 binden fazla insan hayatını kaybederken bölgede yeni bir felaket patlak verdi. İsrail ordusunun bölgeyi harabeye çevirmesi, altyapıyı yok etmesi, halkın gıda ve temiz suya ulaşımını engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nde 25 yıl sonra çocuk felci vakası tespit edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Deyr el- Belah bölgesinde aşılamadan mahrum kalmış 10 aylık bir bebekte çocuk felcine rastlandığını, bunun yıllar sonra kayıtlara geçmiş ilk vaka olduğunu açıkladı. Gazze'de olası bir çocuk felci salgınına karşı hazırlık yapılıyor ancak altyapının neredeyse tamamen yok olduğu ve yardımların ulaşmadığı bölgede bu türden bir salgınla baş edilmesinin imkânsıza yakın olduğu söyleniyor.Bu vaka, Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Hamas savaşı nedeniyle tahrip olmuş Gazze Şeridi'nde yıllar sonra görülen ilk vaka. Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda etkisini hissettiren, potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan çocuk felci genelde sudan bulaşıyor. Aşılama yapılmazsa her 100 çocuktan birinin hayatı risk altında. Bu da Gazze'deki 1 milyondan fazla çocuktan 10 bininin hastalıktan ölebileceğini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşılama çalışmalarının başlatılması için savaşa yedi gün ara verilmesi çağrısında bulundu. "Gazze'deki çocuk felci için nihai aşı barıştır'' ifadesini kullanan Guterres, "Çocuk felcinin yayılmasını önlemek için iki etaptan oluşma bir aşılama çalışması başlatılmalı ve her etapta yaşayanların en az yüzde 95'i aşılanmalı" dedi.Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan hastalıktır. Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda etkisini hissettiren, potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan çocuk felci genelde sudan bulaşıyor. DSÖ'nün internet sitesine göre bu tür 1999 yılında ortadan kaldırılmıştı. Pakistan ve Afganistan, çocuk felci vakalarının hâlâ görülmeye devam ettiği nadir ülkeler arasında.Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve sahadaki diğer kuruluşların ortaklığında, Gazze'de on yaşın altındaki 640 binden fazla çocuk felci aşısı uygulanması düşünülüyor. Hastalığın bulaş riskini en aza indirebilmek için 1.6 milyon dozdan daha fazla aşının Gazze Şeridi'ne ulaştırılması bekleniyor. DSÖ'nün internet sitesine göre bu tür 1999 yılında ortadan kaldırılmıştı.