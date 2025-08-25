Ölümden başka gidecek yer kalmadı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentlerin, İsrail'in Gazze'den sürmeyi planladığı 1.3 milyon Filistinliyi barındıracak kapasitede olmaması nedeniyle yeni bir göçün neredeyse imkânsız olduğu belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgal planının, bölgede yaşayan 2 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, "Gazze'nin işgali, soykırımı ve açlığı derinleştirecek. Kentin yaşam altyapısı tamamen çökecek ve milyonlarca sivili felakete sürükleyecek" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA DEĞİL EYLEM ZAMANI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlığı ilan etme kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Söz konusu kararın "geç de olsa" memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Ölen yüzlerce hayat kurtarılabilirdi ve binlercesi tehlike altında. Uluslararası toplum gerçek bir sınavla karşı karşıya, artık zaman açıklama değil eyleme geçme zamanı" ifadelerine yer verildi.

11 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kıtlık nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi daha yaşamını yitirdi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'si çocuk olmak üzere 300'e çıktı. Hollanda'nın Utrecht kentindeki Vredenburg bölgesinde, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybeden çocukları temsilen binlerce çocuk ayakkabısı sergilendi. Meydana Gazze'de öldürülen gazetecilerin fotoğrafları da yerleştirildi.

'GAZZE, BİR HALKIN DİĞERİNE MEZALİMİNİN EN AĞIR ÖRNEĞİ'

İngiltere'nin önde gelen adli patologlarından Derrick Pounder, Gazze'de giderek derinleşen baskı, sefalet ve istismar sarmalının, "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır biçimi" olduğunu söyledi. Gazze'deki yıkımın yalnızca can kayıplarında değil hesap verilebilirliğin ortadan kalkmasına da yol açtığını kaydetti. Pounder, ölüm ve savaş suçu olabilecek olay sayısının çok fazla ve tüm bu suçların soruşturulmasının imkânsız olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananları belgeleyecek yabancı gazetecilerin olmadığını belirten Pounder, yaşananların yalnızca bir kısmının kayıt altına alınabildiğini ifade etti.

DENİZ FENERİ'NİN İKİ KAHRAMANI GAZZE'DE ŞEHİT OLDU

İsrail, Gazze'de bu kez insanlık için çalışan yardım gönüllülerini hedef aldı. Deniz Feneri Derneği'nin Gazze'deki gönüllülerinden Abdullah Mejdallavi ile Muhammed et- Tennani, babası ve abisiyle birlikte insani yardım çalışmaları sırasında İsrail'in bombardımanında şehit düştü.

YARDIM BEKLEYENLERE YAYLIM ATEŞİ

Barbar İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Dün Netzarim Koridoru yakınlarında yardım arayan kalabalığa ateş açılması sonucu dört kişi öldü.

FRANSA, ANTİSEMİTİZM İDDİALARI NEDENİYLE ABD BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ve Paris'in antisemitik şiddeti önlemek için yeterli çaba göstermediğini iddia eden mektubun ardından Kushner'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Charles Kushner'ın Paris'in antisemitizmle mücadelede yeterli çaba göstermediği yönündeki iddiasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

ORDUDAN NETANYAHU'YA 'TAM İŞGAL ÇOK ZOR' İKAZI

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu hükümete Gazze Şehri'nin tamamının yıkılması yönündeki taleplerinin hayata geçirilmesinin birkaç ay, hatta bir yıldan fazla sürebileceği uyarısında bulundu. İsrail hükümeti bu ayın başlarında Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirme ve hem yer üstünde hem de yer altında yıkım yapma planını onayladı. İsrail ordusu, katılımın düşmesi ve moral bozukluğu nedeniyle böylesine büyük çaplı bir operasyonun yedek birliklerle daha ciddi bir krize yol açacağını da belirtti.

GAZZE İÇİN İSTİFA EDEN HOLLANDALI BAKANDAN UYARI

Hollanda Dışişleri Bakanı ve eski İsrail Büyükelçisi Caspar Veldkamp, "İsrail'in bir dostu olarak, Gazze Şehri'ndeki askeri operasyonun İsrail'in güvenliğine zarar verdiği konusunda uyarıda bulunmam gerektiğine inanıyorum" dedi. Veldkamp, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden ithalatın yasaklanması yönündeki önerisinin reddedilmesinin ardından geçen hafta sonu istifa etmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin, iki devletli çözümün güçlü destekçisi olmayı sürdürdüklerini vurguladı.