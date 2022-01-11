Omicron için aşı müjdesi! Pfizer/BioNTech duyurdu!

Koronavirüs için kullanılan aşılarda iki dozun yetersiz olduğunu da vurgulayan Bourla, "Üç doz aşı olunması ölüme karşı çok iyi bir koruma sağlıyor ve hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olunmasına karşı da büyük bir koruma sağlıyor. İki doz aşı Omicron varyantına karşı yeterli değil" dedi. Bourla ayrıca önceki varyantlara göre Omicron varyantını hedeflemenin çok daha zor olduğunu duyurdu.

Bourla, "BioNTech ile birlikte daha farklı doz seviyeleri ve dozaj takvimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca mRNA teknolojisini diğer alanlarda da kullanmak istiyoruz" yorumunda bulundu.

Şirket, kasım ayının sonunda Omicron varyantına özel bir aşı için çalıştıklarını duyurmuştu.