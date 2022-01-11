Omicron için aşı müjdesi! Pfizer/BioNTech duyurdu!

İlk olarak Güney Afrika'da görüldükten sonra hızlı bir şekilde dünyaya yayılan Omicron varyantı, koronavirüs salgınında tedirginliği yeniden yükseltti.
Küresel çapta başlatılan aşılama uygulamaları sayesinde geçtiğimiz aylarda kontrol altına alınmaya oldukça yakın hale gelen koronavirüs salgını, Omicron nedeniyle yeniden alarma geçirdi.
PFİZER CEO'SU MÜJDEYİ VERDİ
Türkiye'yi de vuran Omicron varyantıyla ilgili iç rahatlatan bir açıklama ise, Alman ilaç şirketi Pfizer/BioNTech'ten geldi.
Geliştirdiği koronavirüs aşısıyla salgının bitmesine ön ayak olan Pfizer/BioNTech, Omicron varyantı için de aşı çalışmalarının sonuçlanmaya yakın olduğunu müjdeledi.
Pfizer/BioNTech, yaptığı açıklamada, "Mart ayında ABD'li yetkililerle masaya oturarak bu modifiye edilmiş aşının onayı için görüşebilecek ve pazara sunulabilecek. Üretime başladık" ifadelerini kullandı.
MART AYINDA PİYASADA
Türkiye'de de kullanılan Comirnaty isimli aşıyı üreten Pfizer/BioNTech, varyanta karşı hibrid aşı geliştirdiklerini duyurdu. Resmi açıklamada bulunan Pfizer, orijinal formül ile birlikte Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni bir formülün bir arada kullanılacağı belirtti.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, katıldığı bir konferansta Mart ayında aşının tamamlanabileceğini söyledi. Bourla, "Pfizer, Mart ayında ABD'li yetkililerle masaya oturarak bu modifiye edilmiş aşının onayı için görüşebilecek ve pazara sunulabilecek. Üretime başladık" dedi."
Koronavirüs için kullanılan aşılarda iki dozun yetersiz olduğunu da vurgulayan Bourla, "Üç doz aşı olunması ölüme karşı çok iyi bir koruma sağlıyor ve hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olunmasına karşı da büyük bir koruma sağlıyor. İki doz aşı Omicron varyantına karşı yeterli değil" dedi. Bourla ayrıca önceki varyantlara göre Omicron varyantını hedeflemenin çok daha zor olduğunu duyurdu.
Bourla, "BioNTech ile birlikte daha farklı doz seviyeleri ve dozaj takvimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca mRNA teknolojisini diğer alanlarda da kullanmak istiyoruz" yorumunda bulundu.
Şirket, kasım ayının sonunda Omicron varyantına özel bir aşı için çalıştıklarını duyurmuştu.