Ona dokunmak bile yasak! Putin nasıl korunuyor? ’Silahşörler’ iş başında

"KENDİNİ TAMAMEN İZOLE ETTİ İDDİASI"

Öyle ki bu konu 2020 yılında Putin'e bile soruldu. O da güvenlik birimleri tarafından kendisine birçok kez teklik edildiğini ancak kullanmayı reddettiğini açıklamıştı. Batı basınındaki bir iddia da Rus liderin son zamanlarda tecrit hayatı yaşadığı yönde oluyor. Pandemi nedeniyle kendisini zaten koruma altına aldığı biliniyordu. Üzerine Ukrayna savaşı da başlayınca Putin'in kendisini tamamen izole ettiği savunuluyor.



LİDERLERİN DNA'LARI KORUNUYOR MU?

Daha önce internete düşen bazı videolarda Putin'in kendisine uzatılan telefonları tutmadığı görülmüştü. Selfie için yanına yaklaşanların telefonuna parmaklarıyla dokunmamıştı. Sosyal medya kullanıcıları da bu tarz görüntüleri "Eski KGB ajanı hiçbir zaman parmak izini bırakmaz" şeklinde paylaşmıştı. Liderlerin DNA'larının kopyalanmasından çekinmesi aslında bilindik bir durum.