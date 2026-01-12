Ortadoğu diken üstünde

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 15. gününe girerken ülkedeki kaos büyüyor. İranlı yetkililer, protestocularla "çatışma düzeyinin yükseldiğini" ve "önemli tutuklamalar" yapıldığını belirtirken göstericiler sokaklara çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran'a yönelik olası askeri müdahale senaryolarını görüşürken İsrail alarm durumuna geçmiş durumda. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bölgedeki tansiyonu kritik eşiğe dayandı.

MİSİLLEME TEHDİDİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri saldırı seçeneklerini görüştüğünü duyurdu. Yetkililer, İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceğini değerlendirdi. Bazı kaynaklara göre, ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'ı hedef alması bekleniyor. İsrail ise ABD'nin Tahran'a yönelik olası müdahalesine karşı yüksek alarm durumuna geçti. Öte yandan İran, ABD'nin askeri saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD üslerinin meşru hedef olacağını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise göstericilerin itirazlarını görmezden gelmediklerini, sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi.