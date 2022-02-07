Ortadoğu’da iki devletli konfederasyon önerisi

İsrail ve Filistin'den kamuoyunda tanınmış kişilikler, tıkanan Ortadoğu barış sürecini canlandırmak için yeni bir öneri getirdi. Aralarında eski üst düzey yetkililerin de bulunduğu grubun kamuoyuna açıkladığı plan, İsrail'in 1967 savaşında ele geçirdiği Batı Şeria'nın geniş kesimleri, Gazze ve Doğu Kudüs'te egemen olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor. Plana göre İsrail ve Filistin devletleri ayrı hükümetlere sahip olacak, ancak güvenlik, altyapı ve iki halkı da ilgilendiren diğer konularda üst düzey koordinasyon içinde bulunacak. Plan, büyük ölçüde 2003 yılında oluşturulan Cenevre girişiminin
önerilerine dayanıyor. O dönem iki taraftan eski yetkililer ve aydınlar bir araya gelerek Ortadoğu sorununa çözüm önerilerini sıraladıkları gayriresmi ve bağlayıcılığı bulunmayan Cenevre Anlaşması
'na imza atmıştı. Alman DW ajansına göre 100 sayfalık konfederasyon planı, pürüzlü kilit konulara çözüm noktasında da detaylı öneriler içeriyor.
YERLEŞKE PROBLEMİ
Planın en tartışmalı bölümü ise Yahudi yerleşimciler konusu. Taslağa göre İsrail işgali
altında Batı Şeria'ya yerleşen yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimciye bölgede kalma imkânı tanınacak. Sınıra yakın büyük Yahudi yerleşimleri bire bir toprak mübadelesiyle İsrail topraklarına katılacak. Batı Şeria'nın iç kesimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilere ise taşınma ya da Filistin devletinde süresiz oturuma sahip olma seçenekleri tanınacak. 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasıyla mülteci konumuna düşenler dahil, aynı sayıda Filistinli de Filistin vadandaşı olarak süresiz oturma izniyle İsrail'e yerleşecek.
PLAN, BM'YE SUNULACAK
Söz konusu plan, önümüzdeki hafta ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Wendy Sherman
ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
'e sunulacak. Plan taslaklarının halihazırda İsrailli ve Filistinli yetkililerle paylaşıldığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Filistin planla ilgili açıklamada bulunmadı.