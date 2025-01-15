ÖSO’nun kurucusundan kritik açıklama: ‘Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda PKK çeteleri var’
Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kurucusu Riyad Esad, Anadolu Ajansı muhabirine önemli değerlendirmelerde bulundu. Muhalif grubun önemli ismi, “Rejim düşmesine rağmen ülkenin henüz kurtulmadığını çünkü doğuda halen terör örgütü PKK’nın faaliyet gösterdiğini ve ABD’nin bölgeden el çekmesi gerektiğini” belirtti.
Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkesine dönen ÖSO'nun kurucusu Riyad Esad, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Riyad Esad, Suriye halkının rejimin yıkılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek "Sevinçten sonra artık normal hayata dönüyoruz ancak çok zorluklar olacak, sabırlı olacağız. Ülkeyi yeniden inşa etmek ve kalkınmak için el ele vereceğiz." diye konuştu.
Baas rejimi güçlerinin ülkeyi harap ettiğini söyleyen Riyad Esad, "Şu an ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanlarımız var, durumlar yeni yeni iyileşiyor. Yurt dışına çıkanlar ve ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeye ve evlerini görmeye başladı. Bu durum güzel bir tablo, insanlar sevinçli." ifadelerini kullandı.
İnsanların kendisine büyük ilgi göstermesine şaşırmadığını dile getiren Riyad Esad, "Halkın bu sevgisi ve ilgisi, ilerisi için umut ve güç veriyor." dedi.
Ahmed Şara'nın yeni yönetimdeki liderliğine ilişkin Riyad Esad, "Kurtuluş savaşını yönetebilen bence ülkeyi yönetebilir ancak kadrolara ihtiyaç var. Çok zorluklar var, insanları idareye katmak lazım. Ülke, ne kadar kabiliyeti olsa da tek bir kişiyle yönetilmez." değerlendirmesini yaptı.
Birçok alanda yürütülecek çalışmalar olduğuna işaret eden Riyad Esad, halkın birlik olması halinde tüm zorlukların ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.
Riyad Esad, "Yeni dönemde başarı diliyoruz, görevin başarılı olması için inşallah tüm taraflar arasında iş birliği olur, görev başarıyla sonuçlanır ve yeni yönetim halkın isteklerini karşılar." diye konuştu.
Rejim güçlerinin hızlı çöküşünü de değerlendiren Riyad Esad, "Öncelikle bu savaşa çok iyi bir hazırlık ve eğitim vardı. Beşar Esad çetelerinde ise moraller çökmüştü, Hizbullah her şeye hakim olmuştu. İsrail'in saldırıları ise Hizbullah ve Şii milisleri zayıflattı." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DEKİ GRUPLAR SAVUNMA BAKANLIĞI ÇATISI ALTINDA TOPLANMALI"
Riyad Esad, Baas rejiminden ayrılan ilk askeri muhalif grupların yeni yönetimde yer alma ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şu ana kadar kimse bizle iletişime geçmedi. Savunma Bakanlığından bu yönde bir açıklama yapılmadı. Şu an sadece gruplarla görüşüyorlar. Biz (yer almalarını) temenni ederiz çünkü bu vazgeçemeyeceğimiz bir haktır. Bu uğurda bedel ödeyenlerin, eski görevlerine dönmeleri bir haktır."
Ülkede kurulacak yeni Suriye ordusunun yapısına ilişkin de Riyad Esad, "Hangi ülke sınırını ve halkını korumak isterse güçlü bir ordusunun olmasını ister. Şu an kuruluş aşamasındayız. Şu anki yönetim de mevcut gruplardan oluşuyor. Artık devrimci konularından daha çok devlet konularına geçilmeli. Ancak asker sayısı ve askerlik sürelerini, anayasa belirler." dedi.
Riyad Esad, Suriye'deki grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında yer alması ve taraflar arasında iş birliğinin olması gerektiğini vurguladı.
"ÜLKENİN BİR KISMI PKK İŞGALİ ALTINDA"
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerin de devlet yönetime geçmesi gerektiğine dikkati çeken Riyad Esad, şunları kaydetti:
"Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu servetler onların elinde. ABD artık bunlardan el çekmeli. ABD bir dönem onları kullandı ancak artık bir devlet var. Ya ülkenin bir parçası olurlar ya da dağlarına gitsinler. Aslında Suriyeli de değiller. Çoğu, elebaşları Öcalan posteriyle övünüyor. Suriye barışçıl yollarla veya savaşla bu çetelerden kurtarılmalı."
Riyad Esad, "Kürtler bizim halkımız, kardeşlerimizdir. Kürtler onlarla aynı fikirde değil hatta birçok Kürt onların hapislerinde. Onların zulmüne maruz kalıyor. Onlar Kürtlere karşıydı. Devlet vatandaşlarının haklarını korur. Devrim, Suriye halkının tüm kesimlerinin hakkını almak için başladı. Mezhepçilik ayrımcılık bizim için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.