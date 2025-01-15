ÖSO’nun kurucusundan kritik açıklama: ‘Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda PKK çeteleri var’

Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkesine dönen ÖSO'nun kurucusu Riyad Esad, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Riyad Esad, Suriye halkının rejimin yıkılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirterek "Sevinçten sonra artık normal hayata dönüyoruz ancak çok zorluklar olacak, sabırlı olacağız. Ülkeyi yeniden inşa etmek ve kalkınmak için el ele vereceğiz." diye konuştu.

Baas rejimi güçlerinin ülkeyi harap ettiğini söyleyen Riyad Esad, "Şu an ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanlarımız var, durumlar yeni yeni iyileşiyor. Yurt dışına çıkanlar ve ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeye ve evlerini görmeye başladı. Bu durum güzel bir tablo, insanlar sevinçli." ifadelerini kullandı.

İnsanların kendisine büyük ilgi göstermesine şaşırmadığını dile getiren Riyad Esad, "Halkın bu sevgisi ve ilgisi, ilerisi için umut ve güç veriyor." dedi.

Ahmed Şara'nın yeni yönetimdeki liderliğine ilişkin Riyad Esad, "Kurtuluş savaşını yönetebilen bence ülkeyi yönetebilir ancak kadrolara ihtiyaç var. Çok zorluklar var, insanları idareye katmak lazım. Ülke, ne kadar kabiliyeti olsa da tek bir kişiyle yönetilmez." değerlendirmesini yaptı.

Birçok alanda yürütülecek çalışmalar olduğuna işaret eden Riyad Esad, halkın birlik olması halinde tüm zorlukların ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

Riyad Esad, "Yeni dönemde başarı diliyoruz, görevin başarılı olması için inşallah tüm taraflar arasında iş birliği olur, görev başarıyla sonuçlanır ve yeni yönetim halkın isteklerini karşılar." diye konuştu.

Rejim güçlerinin hızlı çöküşünü de değerlendiren Riyad Esad, "Öncelikle bu savaşa çok iyi bir hazırlık ve eğitim vardı. Beşar Esad çetelerinde ise moraller çökmüştü, Hizbullah her şeye hakim olmuştu. İsrail'in saldırıları ise Hizbullah ve Şii milisleri zayıflattı." ifadelerini kullandı.