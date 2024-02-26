Özgür Filistin için kendini yaktı

Terör devleti İsrail, 143 gündür ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde her geçen gün katliamlarına yenisini eklerken dünyanın dört bir yanından bu zalimliğe tepkiler de büyüyor. ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan bir asker, Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe verdi. 25 yaşındaki Aaron Bushnell isimli askerin protestosu sosyal medyada viral oldu.Yayınlanan görüntüde, Bushnell, üzerinde kamuflajlarıyla, kendisini ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak çalışan asker olarak tanımladı ve "Artık soykırıma ortak olmayacağım" dedi. Yürüyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne gelen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedi. Hastaneye kaldırılan Bushnell'in öldüğünü doğrulayan ABD Hava Kuvvetleri, "Trajik bir olay" ifadesini kullanmakla yetindi.7 Ekim 2023'ten bu yana 29 bin 782 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nde çok sayıda yeri vurdu. İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahildeki Reşid Caddesi üzerinde insani yardım TIR'larını bekleyen on binlerce Filistinliyi hedef aldı. En az 10 kişiyi öldürdü, 15'ini de yaraladı. Kuzeye düzenlenen saldırılarda ise 25 kişi hayatını kaybetti. İsrail botlarının saldırısında ise Han Yunus açıklarındaki 2 balıkçı öldürüldü.İsrail ordusunun saldırından kaçan yüz binlerce Filistinli şimdi de açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. BM "İsrail'in Refah'a olası saldırısının sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak" açıklamasında bulundu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise "yaklaşan kıtlığı" "insan yapımı bir felaket" olarak nitelendirdi. Öte yandan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, açlıktan yemek zorunda kaldıkları hayvan yeminin bitmesinden korkuyor. İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı evlere 70 bin ton bomba attığını bildirildi.Aaron Bushnell'in kendini yakma girişimi öncesinde medya kuruluşlarına bir mesaj gönderdiği bildirildi. "Bugün Filistin halkına yönelik soykırıma karşı aşırı bir protesto eylemine katılmayı planlıyorum" diye uyardı. Pazar sabahı Facebook'ta şunları da yazdı: "Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Eğer ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım? Cevap şu ki, bunu yapıyorsun. Şu anda." Gönderi, protestosunun web yayın platformu Twitch'teki canlı yayınına bir bağlantı içeriyordu. Twitch, videoyu kaldırdı.