Pakistan’da kanlı saldırı: Jandarma karakolunda intihar bombacısı dehşet saçtı

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde bulunan jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.

Yetkililer, karakola saldıran 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğunu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları esnada jandarma tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Pakistan'da karargaha saldırı: 3 ölü | Video

SİVİLLER DE SALDIRIDAN ETKİLENDİ

Saldırı sırasında yaralanan 6 sivil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sivillerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.