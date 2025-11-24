Pakistan’da kanlı saldırı: Jandarma karakolunda intihar bombacısı dehşet saçtı
Pakistan’da jandarma karakoluna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken, 3 jandarma yaşamını yitirdi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde bulunan jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.
Yetkililer, karakola saldıran 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğunu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları esnada jandarma tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
SİVİLLER DE SALDIRIDAN ETKİLENDİ
Saldırı sırasında yaralanan 6 sivil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sivillerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Pakistan Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Peşaver'deki saldırıyı şiddetle kınadı.
Zerdari, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.