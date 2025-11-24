Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video
24.11.2025 | 11:05
Pakistan’ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha düzenlenen intihar saldırısında 3 polis hayatını kaybederken 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video 24.11.2025 | 11:05
00:57
Japonya’da 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü | Video 24.11.2025 | 11:05
00:22
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video 22.11.2025 | 11:47
01:23
01:25
Bangladeş'te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video 21.11.2025 | 10:35
01:31
02:17
Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 19.11.2025 | 14:19
01:04
00:34
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video 18.11.2025 | 14:13
00:48
İngiltere'de kaçak atıklar 150 metrelik "çöp nehri" oluşturdu | Video 18.11.2025 | 13:04
04:53
03:31
00:34
04:03
00:20
00:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: 32 ölü | Video 17.11.2025 | 08:58
00:14
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video 17.11.2025 | 08:58
00:44
02:04
Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 16.11.2025 | 12:06
01:23
Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 16.11.2025 | 12:04