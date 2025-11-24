Video Dünya Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video
Pakistan’da karargaha saldırı: 3 ölü | Video

24.11.2025 | 11:05

Pakistan’ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha düzenlenen intihar saldırısında 3 polis hayatını kaybederken 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha 3 kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda üç saldırgan öldürülürken 3 polis de hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. Peşaver polisi Mian Saeed, saldırganların Peşaver'deki karargaha girmeye çalışırken ateş açtıklarını, bir saldırganın karargahın ana kapısında kendini patlattığını, diğer ikisinin ise karargaha girmeyi başardığını söyledi. Saeed, personelin intihar bombacılarına müdahale ettiğini ve tesis içindeki iki saldırganın öldürüldüğünü söyledi.
