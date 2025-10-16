Pakistan’da otoyolda feci kaza: Kamyon şarampole yuvarlandı
Pakistan'da otoyolda korkunç bir kaza gerçekleşti. Kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi can verdi.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat Otoyolu'nda bir kamyon, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
O anlar kameraya saniye saniye yansırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video
Feci kazada aynı aileden 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ailenin Gabral köyünden yola çıktığı, Pencap'a seyahat ettiği öğrenildi.
Pakistan'da altyapı yetersizliği, aşırı hız ve araçların kapasitesinin üzerinde yüklenmesi nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.