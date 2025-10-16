Video Dünya Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video
16.10.2025 | 12:36

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 15 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat Otoyolu'nda bir kamyon, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Feci kazada aynı aileden 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ailenin Gabral köyünden yola çıktığı, Pencap'a seyahat ettiği öğrenildi.

Pakistan'da altyapı yetersizliği, aşırı hız ve araçların kapasitesinin üzerinde yüklenmesi nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

