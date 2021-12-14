Pantagon, ABD’yi Afganistan’da 10 sivili öldürmesinden sorumlu tutmayacak

29 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki güçler Kabil'den çekilirken, ABD istihbaratının verdiği bilgi üzerine IŞİD'in yerel kolu ile bağlantısı olduğu sanılan bir aracı hedef almıştı.
9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Ancak olayda aracı kullanan bir yardım görevlisi ile ailesindeki 7 çocuk olmak üzere toplan 9 kişi yaşamını yitirmişti. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie ise olayı 'trajik bir hata' olarak nitelemişti.
TAVSİYE KARARI VERİLMİŞTİ
Saldırıyı düzenleyen Amerikan askerlerine herhangi bir disiplin cezası verilmemesi yolundaki tavsiye verilmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kararı kabul etti.
HENÜZ 2 YAŞINDAYDI
Araç, Kabil havalimanına 3 kilometre uzaktaki Zamairi Ahmedi'nin evinin önünde SİHA ile vurulmuştu. SİHA saldırısının ardından bir patlama daha yaşanması ABD'li yetkililer tarafından aracın patlayıcı taşıdığının kanıtı olarak görülmüş, fakat daha sonra patlayan şeyin muhtemelen civardaki bir gaz tankı olduğu anlaşılmıştı.Saldırıda öldürülenlerin en genci, iki yaşındaki Sümeyye'ydi.