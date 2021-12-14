Pantagon, ABD’yi Afganistan’da 10 sivili öldürmesinden sorumlu tutmayacak

29 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki güçler Kabil'den çekilirken, ABD istihbaratının verdiği bilgi üzerine IŞİD'in yerel kolu ile bağlantısı olduğu sanılan bir aracı hedef almıştı.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ancak olayda aracı kullanan bir yardım görevlisi ile ailesindeki 7 çocuk olmak üzere toplan 9 kişi yaşamını yitirmişti. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie ise olayı 'trajik bir hata' olarak nitelemişti.