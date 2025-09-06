Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, polislerin bir genci kontrol ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

Paris'te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ KAMERAYA YANSIDI

Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in hesabını etiketleyerek, "Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis'de yaşandı. Burada bir 'polisin' nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz." açıklamasını yaptı.

Görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat atıp ardından yüzüne tükürdüğü ve gencin memura herhangi bir karşılık vermediği görülüyor.