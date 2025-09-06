Video Dünya Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video
06.09.2025 | 15:03

Fransa’da insanlık dışı görüntülere soruşturma başlatıldı. Bir polis sokak ortasında bir gence tokat atıp yüzüne tükürdü.

