Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video
Fransa’da insanlık dışı görüntülere soruşturma başlatıldı. Bir polis sokak ortasında bir gence tokat atıp yüzüne tükürdü.
06.09.2025 | 15:03
