Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan’ı karıştıran olay: Bir milletvekilinin durumu kritik...

Dört ay önce 15 kişinin ölümüne yol açan tren istasyonu çatısının çökmesinin ardından başlayan gösteriler , Sırp hükümeti için bugüne kadar karşılaşılan en büyük tehdide dönüştü.

Yasama döneminde, Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonunun gündemi onaylamasının ardından bazı muhalif siyasetçiler koltuklarından fırlayarak parlamento başkanına doğru koştu ve güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı.

BİR MİLLETVEKİLİNİN DURUMU KRİTİK

Meclis Başkanı Ana Brnabic, iki milletvekilinin yaralandığını, bunlardan birinin SNS partisinden Jasmina Obradovic'in felç geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu söyledi. "Parlamento çalışmaya ve Sırbistan'ı savunmaya devam edecek," dedi oturumda.

Parlamentonun Salı günü, Aralık ayından bu yana fakülteleri bloke eden öğrencilerin başlıca taleplerinden biri olan üniversitelere ayrılan fonları artıran bir yasayı kabul etmesi bekleniyordu.