Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video

Sırp muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına muhalefetlerini ve protesto eden öğrencilere desteklerini göstermek amacıyla salı günü parlamento binasına sis bombaları ve göz yaşartıcı gaz attılar. İşte o anlar...