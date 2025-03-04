Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video
Sırp muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına muhalefetlerini ve protesto eden öğrencilere desteklerini göstermek amacıyla salı günü parlamento binasına sis bombaları ve göz yaşartıcı gaz attılar. İşte o anlar...
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