Video Dünya Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video
Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video

Parlamentoda sis bombalı saldırı! Sırbistan'ı karıştıran olay kamerada | Video

04.03.2025 | 15:23

Sırp muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına muhalefetlerini ve protesto eden öğrencilere desteklerini göstermek amacıyla salı günü parlamento binasına sis bombaları ve göz yaşartıcı gaz attılar. İşte o anlar...

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