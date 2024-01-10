Pedofili skandalı her geçen gün büyüyor

ABD'deyayınlanan Jeffrey Epstein dosyaları, Batı dünyasının bir kirli yüzünü daha ortaya çıkardı. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Dosyalarda şimdiye kadar aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler gün yüzüne çıktı.Toplam 4 bin 500'den fazla sayfadan oluşan davaya ilişkin belgelerin son kısmında Epstein'ın, ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da dahil, avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddetmesi ve kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın "beşinci maddesi"ni öne sürmesi dikkati çekti. Epstein, devamında kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez "beşinci maddeyi" ileri sürdü. Öte yandan İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ağı oluşturan Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etmişti.