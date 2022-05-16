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Giriş Tarihi: 16.5.2022 12:30

Pembe tişörtlü adam nereden çıktı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Pembe tişörtlü adam nereden çıktı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

TikTok'ta paylaşılan görüntü akıllara durgunluk veren cinsten...  Çekilen videoda kadrajda olmayan bir adam aniden ortaya çıkıyor. Sosyal medyada gündem olan video için bazı kullanıcılar adamın zaman yolcusu olduğu ya da ışınlandığını iddia ederken bazıları ise görüntüler ile oynandığını ileri sürdü. Peki videodaki pembetişörtlü adam nereden geliyor?

TikTok'ta çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayılıyor. Kırmızı kostümlü bir kadının önünde ortaya çıkan pembe tişörtlü adamın nereden geldiği merak konusu oldu.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video

Bazı izleyeciler adamın ışınlandığını, bazıları ise bir zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Pembe tişörtlü adamın, kırmızı kostümlü kadının önünde yürüdüğünü iddia eden kişiler var olsa da adamın iri cüssesiyle o görüntüde gözükmeden yürümesinin imkansız olduğunu düşünenler de mevcut. Görüntülerin sırrı bilinmese de internette viral olan görüntüler milyonlarca kez izlendi.

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Pembe tişörtlü adam nereden çıktı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...
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