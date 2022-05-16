Pembe tişörtlü adam nereden çıktı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

TikTok'ta çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayılıyor. Kırmızı kostümlü bir kadının önünde ortaya çıkan pembe tişörtlü adamın nereden geldiği merak konusu oldu.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video

Bazı izleyeciler adamın ışınlandığını, bazıları ise bir zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Pembe tişörtlü adamın, kırmızı kostümlü kadının önünde yürüdüğünü iddia eden kişiler var olsa da adamın iri cüssesiyle o görüntüde gözükmeden yürümesinin imkansız olduğunu düşünenler de mevcut. Görüntülerin sırrı bilinmese de internette viral olan görüntüler milyonlarca kez izlendi.