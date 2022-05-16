Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video

TikTok'ta ortaya çıkan bir görüntü, internet dünyasında hızla yayılmaya devam ediyor. Çekilen videoda kadrajda olmayan pembe tişörtlü adam bir anda ortaya çıkıyor. Bazı izleyeciler adamın ışınlandığını, bazıları ise bir zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Pembe tişörtlü adamın, kırmızı kostümlü kadının önünde yürüdüğünü iddia eden kişiler var olsa da adamın iri cüssesiyle o görüntüde gözükmeden yürümesinin imkansız olduğunu düşünenler de mevcut. Görüntülerin sırrı bilinmese de internette viral olan görüntüler milyonlarca kez izlendi.