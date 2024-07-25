Pentagon "Bu ilk kez oluyor" diyerek duyurdu! Rusya ve Çin savaş uçakları Alaska kıyısında uçtu

7 EKİM'DEN SONRA İSRAİL'E "REKOR HIZDA" GÜVENLİK YARDIMI

Biden'ın yerine aday gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güvenlik alanındaki etkisi hakkındaki soru üzerine Austin, "Siyasi yoruma girmeyeceğim ancak 3,5 yıldır kendisiyle toplantılar yapmış, gözlemlemiş biri olarak, her zaman hazırlıklıdır, karmaşık konulara çok faydalı girdiler sağlar." dedi.

Harris'i "kilit bir oyuncu" olarak niteleyen Savunma Bakanı, "Bu ülkeyi uluslararası arenada birçok kez temsil etti ve bunu çok profesyonel ve etkili bir şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada ABD'den "Silahları hızlı verin, Gazze'de işimizi hızlı bitirelim" şeklindeki açıklaması için de Austin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e "rekor bir hızda" güvenlik yardımı yaptıklarını ve bunun devam ettiğini söyledi ve Netanyahu'nun açıklamasına yorum yapmayacağını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown da benzeri sorulara, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplar konusundaki iddialarını "doğrulayacak veya yalanlayacak rakamları görmediğini" savunarak, İsrailli yetkililerle her görüşmede sivil kayıpların azaltılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda baskı yaptıklarını söylemekle yetindi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürmüştü.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulunmuştu.