Pişkin İsveç’ten pes dedirten yalanlar

Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/ YPG/PYD'nin cirit attığı İsveç'te terör örgütü eylem ve faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeden NATO'ya üye olmasına müsaade etmeyeceğini açıkladığı İsveç'te terör örgütünün provokatif eylemlerine izin veriliyor. Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve terör örgütüne ait paçavraların başkent Stockholm'de projeksiyonla binalara yansıtılması rezaletinden birkaç gün sonra İsveç'in Göteborg şehrinin ana meydanı ve kültürel merkezi olan Götaplasten'de de bir yürüyüş organize edildi. Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) görünümlü terör odakları, yürüyüşe katılımcı devşirebilmek için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atarak algı operasyonu yürüttü.TürkiyeSuriye'de giriştiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/PYD/ YPG'nin yanı sıra DAEŞ terör örgütüne karşı büyük darbe vurdu. Bu sayede harekât bölgeleri DAEŞ varlığından arındırıldı. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele veren tek ordu olan TSK, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/YPG ise "DEAŞ'la savaşıyoruz" diyerek Batı'nın desteğini almaya çalışıyor, ancak fiiliyatta DEAŞ ile işbirliği yapıyor. ABD'nin gönderdiği silahların bir kısmı terör örgütü PKK tarafından terör örgütü DEAŞ'a satıldı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin elinde ABD tarafından PKK/YPG'ye verilen silahlar bulundu. Terör örgütü YPG/ PKK ile DEAŞ, petrol ticareti konusunda da ortaklık yapıyor. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri altın ve para karşılığı serbest bıraktı. Ankara ise her fırsatta terör örgütünün bir başka terör örgütü eliyle yok edilemeyeceğinin altını çiziyor.Türkiyeetnik ayrım yapmaksızın tüm sığınmacılara kapısını açıyor. Yasadışı yollarla ülkeye girmek isteyenler engelleniyor, suça bulaşanlar sınır dışı ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti içinde Kürt kökenli çok sayıda milletvekili mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz" sözleriyle yaratılmaya çalışılan algıyı çürütüyor.Meşruseçimlerle Türk halkı tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir" düşüncesini taşıdığını defalarca açıkladı. Terör örgütü ise kaçırdığı kadın ve çocuklara tecavüz ediyor, bu durumdan şikâyetçi olanlar örgüt tarafından cezalandırılıyor. Kadın teröristler arasında "Biçirpînin (sapık) Abbas" olarak anılan terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sıklıkla örgüte katılan küçük yaştaki çocuklara tecavüzü ile gündeme geliyor. Kalkan, kurulan sözde mahkemelerde tecavüze uğrayan kadınları konuşturmadan ajanlık, yalan söylemek ve kendisine iftira atmakla suçlu bulunmasını sağlayarak infaz ettiriyor.Terör örgütü sempatizanları bu sözlerle örgütün seçilmiş bir cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a savaş açtığını da itiraf ediyor. Bu ifadelerle ortaya atılan "demokratik güç" oldukları iddiası da kendi içinde çürütülüyor. Erdoğan, Batılı ülkeleri sığınağı haline getiren FETÖ üyesi teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine imza attı. Demokratik güç olarak lanse edilmeye çalışılan terör örgütü PKK/YPG/PYD bulunduğu bölgelerde halka zulmediyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden örgüt, çocukları kaçırarak örgüte eleman devşiriyor. Dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır Anneleri" örgütün kirli yüzünü dünyaya haykırıyor.