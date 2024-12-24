PKK/PYD’den kalleş tuzak! Sivil bölgelere bomba yerleştirdiler: SMO imha ediyor





BOMBA DÜZENEKLERİNİ KAMUFLE EDİLMİŞ

Etkisiz hale getirilen bomba düzeneklerinin nasıl gizlendiğini aktaran SMO'nun polis kuvveti olan Şurta'da görev yapan Mustafa Kelhüseyin, "Burası sivilleri yaşadığı bölge. Bombaları tuzaklamışlar. Bunun gibi yüzlercesi var. Bir çoğunu çok şükür imha ettik. Alaaddin Binbaşının ekibi olan Çobanbey Şurta'ya çok teşekkür ederiz. Biz de onun askerleriyiz. Onun emri ile bu bombaları temizliyoruz" dedi.