PKK/YPG terör örgütünden Deyrizor ilinin doğusuna baskın
Suriye’de sıklıkla işgal altında tuttuğu bölgelerde hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyan terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Deyrizor kentinin doğusuna baskın düzenledi.
Anadolu Ajansının (AA) yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi.
Söz konusu baskında bir kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.
TERÖR ÖRGÜTÜ SIKLIKLA SİVİLLERİ ALIKOYUYOR
PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.
Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.