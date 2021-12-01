Prens Charles’ın zor anları! Tören sırasında böyle uyuyakaldı

"BU İNSANLAR OLAĞANÜSTÜ METANETLİ"

Charles daha önceki konuşmalarında, cumhuriyetin ilanının ulus için 'yeni bir başlangıç' olduğunu söyleyerek, "Geçmişimişimiz en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden kurtulan bu adanın insanları, yollarını olağanüstü bir metanet ile çizdi" demişti.

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