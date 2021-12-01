Prens Charles’ın zor anları! Tören sırasında böyle uyuyakaldı

Prens Charles, Barbados'un cumhuriyet ilan edilmesi geçtiğimiz Çarşamba günü ülkeye gitmişti. Törende Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'i görevden alırken, adanın eski valisi Sandra Mason ise ülkenin ilk cumhurbaşkanı olarak yemin etti.
KENDİNİ KISA SÜREDE TOPARLADI
73 yaşındaki prensin ise tören sırasında uyukladığı görüntüler gündeme oturdu. Görüntülerde Charles'ın uyukladığı ve başının önüne düştüğü görülüyor. Ancak tam olarak uyuyakalmadan kendini toparlayan Charles, elindeki broşüre bakarmış gibi yaptı.
"BU İNSANLAR OLAĞANÜSTÜ METANETLİ"
Charles daha önceki konuşmalarında, cumhuriyetin ilanının ulus için 'yeni bir başlangıç' olduğunu söyleyerek, "Geçmişimişimiz en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden kurtulan bu adanın insanları, yollarını olağanüstü bir metanet ile çizdi" demişti.
Prens Charles, törende uyuyakaldı | Video